Победу сборной России над Мальтой посвятили годовщине трагедии «Локомотива»

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что победу над Мальтой в матче отборочного турнира чемпионата мира сборная России по футболу годовщине трагедии, в результате которой десять лет назад погиб ярославский хоккейный клуб «Локомотив», сообщает РИА Новости.

«Эту победу от себя и команды хочу посвятить ярославскому "Локомотиву", разбившемуся 10 лет назад», — заявил Карпин на пресс-конференции после игры.

Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу россиян. На десятой минуте забил гол нападающий Федор Смолов, ставший капитаном команды в этом игре. На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, осуществивший пенальти.

По мнению Карпина, игра была слишком нервной, поэтому сборной есть, куда стремиться. «Трудности есть, понятно, что хочется лучше», — подчеркнул он.

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года. Трагедия произошла при взлете воздушного судна из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Всего в самолете находились 45 человек, среди которых 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. 12 сентября Галимов скончался от полученных травм в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.