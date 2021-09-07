Смолов описал Карпина тремя словами

Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов описал тремя словами главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Требовательный, справедливый, современный», — заявил игрок. Он также отметил, что до встречи в российской сборной никогда не работал под руководством Карпина.

6 сентября главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа сравнил Смолова с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По словам специалиста, последний гораздо мощнее.

4 сентября Смолов впервые за два года сыграл за сборную России. Форвард вышел в основном составе на выездной матч квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра и помог россиянам одержать победу со счетом 2:0. Нападающий отметился двумя голевыми передачам.