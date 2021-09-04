Смолов оценил свое возвращение в сборную России

Федор Смолов о матче с Кипром: очень рад вернуться в сборную

Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью YouTube-каналу команды прокомментировал свою игру в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Кипра.

«Я считаю, что голевые передачи — это тоже очень классно. Это часть футбола. Самое важное — это победа. В том числе и для меня лично, я очень рад вернуться», — заявил футболист. Он добавил, что во втором тайме соперник заставил россиян понервничать.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин (шестая минута) и Ринат Жамалетдинов (55-я). Смолов дважды отдал голевые передачи.

После пяти туров отборочного турнира отечественная команда набрала десять очков и стала лидером группы H. В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смолов не попал в состав сборной России на прошедший чемпионат Европы. Его вновь подключил к работе с командой Валерий Карпин.