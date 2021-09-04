Сборная России забила первый гол под руководством Карпина

Сборная России по футболу повела в счете в матче отбора ЧМ против Кипра

Сборная России по футболу повела в счете в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече, проходящей в Никосии, россиян вывел вперед полузащитник Александр Ерохин. Он отличился на шестой минуте. Гол стал первым для команды под руководством главного тренера Валерия Карпина.

В стартовом составе появился форвард Федор Смолов, в прошлой встрече оставшийся в запасе. В воротах вновь играет Маринато Гильерме.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Команды голов друг другу не забили. В воротах также играл голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.