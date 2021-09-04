Карпин прокомментировал победу над Кипром в матче отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Карпин после победы над Кипром: игра не порадовала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин назвал результат приемлемым и обратил внимание на то, что функциональное состояние не позволяло российским футболистам выложиться на сто процентов. «Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо. Ротация нужна», — заявил он.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Голами отметились полузащитники Александр Ерохин (шестая минута) и Ринат Жамалетдинов (55-я). Победа стала первой для отечественной команды под руководством Карпина.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После пяти туров отборочного турнира отечественная команда набрала десять очков и стала лидером группы H. В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.