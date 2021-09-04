Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ

Сборная России по футболу обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Вперед команду вывел полузащитник Александр Ерохин, отличившийся на шестой минуте. На 55-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Ринат Жамалетдинов. Одержанная победа стала первой для отечественной команды под руководством главного тренера Валерия Карпина.

В стартовом составе появился форвард Федор Смолов, в прошлой встрече оставшийся в запасе. В воротах вновь играл Маринато Гильерме.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.