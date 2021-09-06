Тренер ближайшего соперника сборной России сравнил Дзюбу со Смоловым

Тренер сборной Мальты Манджа заявил, что Дзюба гораздо более мощный, чем Смолов

Главный тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа накануне встречи с Россией сравнил форвардов Артема Дзюбу и Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист отметил, что форвард «Зенита» значительно превосходит нападающего «Локомотива» в мощи. Отсутствие первого в команде Манджа назвал важным изменением в российской сборной.

Тренер Мальты также обрадовался тому, что участие в матче не примет полузащитник Александр Головин. Специалист назвал хавбека «Монако» очень хорошим игроком.

Мальта — ближайший соперник сборной России по квалификации чемпионата мира по футболу-2022. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» во вторник, 7 сентября. Игра начнется в 21:45 по местному времени.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал окончательный состав на сентябрьские матчи 23 августа. Там не оказалось Дзюбы, зато вызов получил Смолов. Последний отметился двумя голевыми передачами в игре с Кипром (2:0) 4 сентября.