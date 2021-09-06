Соловьев рассказал о симпатии к Дзюбе

Владимир Соловьев выразил сожаление в связи с невызовом Артема Дзюбы в сборную России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в составе сборной России на матчах отбора к чемпионату мира-2022. Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

Соловьев выразил сожаление, что нападающий не получил приглашения в национальную команду. «Я отношусь к Артему с симпатией. Дзюба — капитан сборной. Народ его любил», — рассказал телеведущий.

Соловьев подчеркнул, что главный тренер команды Валерий Карпин в прошлом был великим игроком и должен понимать, какие чувства испытывает Дзюба. «Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор», — добавил телеведущий.

Нападающий не попал в сборную России на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022. Карпин объяснил, что игрок находится в плохой форме. 1 сентября сборная России сыграла с Хорватией вничью (0:0). Спустя три дня команда Карпина одержала победу на выезде над Кипром со счетом 2:0. Следующий матч россияне проведут 7 сентября с Мальтой в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Дзюба впервые получил вызов в сборную России в 2011 году. На чемпионате Европы-2020 футболист был капитаном национальной команды. Всего в ее составе нападающий провел 49 матчей, в которых забил 29 мячей. Дзюбе не хватает одного гола, чтобы повторить рекорд форварда Александра Кержакова.