Сборная России лишилась Головина перед матчем квалификации чемпионата мира

Александр Головин пропустит матч отбора на чемпионат мира-2022 с Мальтой из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет сборной России в игре квалификации чемпионата мира против Мальты. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Старший врач российской национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что сборная лишилась футболиста из-за травмы. После матча с Кипром хавбеку сделали МРТ, которое выявило небольшое повреждение мышцы бедра. Лечение Головин продолжит в расположении «Монако».

Игра квалификации чемпионата мира с Кипром прошла в Никосии в субботу, 4 сентября. Сборная России одержала победу со счетом 2:0, Головин был заменен на 68-й минуте, вместо него на поле появился Далер Кузяев.

Матч с Мальтой пройдет во вторник, 7 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. После пяти туров в активе команды Валерия Карпина 10 очков. Она делит лидерство в группе H с Хорватией.