Черчесов высказался о возвращении к тренерской работе

Черчесов о возвращении к тренерской работе: невозможно знать заранее, что и как будет

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него мысли о возвращении к работе. Интервью с ним доступно на сайте «Спорт-Экспресса».

По словам специалиста, невозможно знать заранее, что и как произойдет. Черчесов допустил, что в любой момент может появиться предложение или идея. «Время покажет», — добавил тренер.

30 июля стало известно, что Черчесов отказался от предложения возглавить сборную Ирака. Нежелание работать с командой тренер мотивировал отсутствием необходимых сил и эмоций.

В начале июля специалист покинул сборную России. Это произошло после выступления на чемпионате Европы, где команда заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года.