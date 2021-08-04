«Ростов» определился с заменой Карпину

Руководство «Ростова» определилось с кандидатурой нового главного тренера, который заменит Валерия Карпина. Об этом сообщает Sport24.

Президент клуба Арташес Арутюнянц анонсировал, что в ближайшие несколько дней «Ростов» объявит имя нового главного тренера. Ранее сообщалось о том, что ростовчане связывались с наставником молодежной сборной России Михаилом Галактионовым. Также кандидатами на замену Карпина назывались бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон и Миодраг Божович, известный по работе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об уходе Карпина из «Ростова» стало известно 2 августа. Специалист решил сосредоточиться на работе в сборной России и отказался совмещать посты.

Карпин сменил в сборной страны Станислава Черчесова. Под руководством последнего национальная команда не сумела выйти из группы на чемпионате Европы. Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года.