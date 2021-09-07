Сборная России объявила стартовый состав на матч с Мальтой

Нападающий Смолов стал капитаном сборной России в матче отбора ЧМ против Мальты

Тренерский штаб сборной России по футболу в Twitter объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Мальты.

Нападающий Федор Смолов стал капитаном команды. Место в воротах вновь занял голкипер Маринато Гильерме. Встреча пройдет во вторник, 7 сентября, в Волгограде и начнется в 21:45 по московскому времени.

6 сентября стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет сборной России в матче против Мальты. После матча с Кипром хавбеку сделали МРТ, которое выявило небольшое повреждение мышцы бедра. Лечение Головин продолжит в расположении «Монако».

После пяти туров в активе команды Валерия Карпина десять очков. Она делит лидерство в группе H с Хорватией.