Акинфеев о возвращении в сборную России: не буду менять свое решение

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России по футболу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что является человеком слова и будет держать его до конца. Голкипер подчеркнул, что дал обещание завершить международную карьеру семье и родителям, поэтому не станет менять решение. Акинфеев также добавил, что хочет видеть в сборной новые лица и наблюдать за прогрессом молодых вратарей.

Акинфеева дважды безуспешно пытались убедить вернуться в сборную России. Сначала с игроком говорил бывший тренер национальной команды Станислав Черчесов перед стартом чемпионата Европы-2020. Затем беседу с Акинфеевым провел тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов в преддверии сентябрьских матчей квалификации чемпионата мира-2022.

Акинфеев завершил выступления в сборной после домашнего чемпионата мира в 2018 году. В его активе 110 матчей в составе национальной команды.