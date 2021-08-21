Акинфеев установил очередной рекорд в чемпионате России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев снова записал свое имя в историю чемпионатов России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» стал 490-м в карьере голкипера. По количеству игр в российском чемпионате он опередил Сергея Игнашевича.

Для 34-летнего Акинфеева это уже очередной рекорд в рамках отечественного первенства. В минувшем сезоне голкипер достиг отметки в 42 870 минут, проведенных на поле.

Акинфеев защищает ворота ЦСКА на протяжении 18 лет. Всего в составе «армейцев» он провел 678 матчей во всех турнирах. В 286 из них соперники не сумели поразить ворота ЦСКА.

Акинфеев покинул сборную России после чемпионата мира-2018 и сосредоточился на выступлениях за ЦСКА. Возможное возвращение голкипера в национальную команду обсуждалось до чемпионата Европы-2020.