Акинфеев установил рекорд

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв «на ноль» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:0), установил рекорд среди российских голкиперов по количеству «сухих» (без пропущенных мячей) матчей в турнире. Статистика представлена в «Спорт-Экспрессе».

На счету 32-летнего Акинфеева теперь восемь «сухих» встреч в Лиге чемпионов. В активе бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева семь матчей «на ноль» (20 игр), также семь «сухих» матчей провел другой голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин (17 игр).

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Для Акинфеева матч с «Реалом» стал 57-м в карьере в рамках Лиги чемпионов. Вратарь получил две желтые карточки на 95-й минуте за споры с судьей. В результате он пропустит следующий матч ЦСКА в турнире против итальянской «Ромы».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА и обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Со сборной России голкипер стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018. В ее составе он стал самым молодым вратарем, дебютировавшим в составе национальной команды (18 лет и 20 дней), а также рекордсменом по количеству проведенных матчей и по количеству «сухих» матчей.

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