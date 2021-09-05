Газзаев дал совет сборной России по футболу

Валерий Газзаев о сборной России: на чемпионате мира соперников уровня Кипра не будет

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил игру команды под руководством Валерия Карпина. Его слова приводит ТАСС.

Специалист дал совет сборной, посчитав, что для качественной игры нужно хорошее функциональное состояние игроков, стабильность и качество состава. «На чемпионате мира соперников уровня сборной Кипра не будет. Должна быть стабильная целостная игра на турнире, куда еще надо попасть», — заявил он.

Встреча против Кипра прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. После пяти туров отборочного турнира отечественная команда набрала десять очков и стала лидером группы H.

В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.