Смолов забил за сборную России впервые за два года

Нападающий Федор Смолов вывел Россию вперед в матче отбора к ЧМ против Мальты

Нападающий сборной России Федор Смолов вывел россиян вперед в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Мальты. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Смолов стал капитаном команды в этом матче и отличился на десятой минуте встречи. Последний раз он забивал за сборную 8 июня 2019 в матче против команды Сан-Марино в отборе к чемпионату Европы.

После победы над Кипром 4 сентября Смолов заявил, что очень рад вернуться в команду. Он посчитал, что самое важное для него — это приносить победы товарищам по команде.

После пяти туров в активе команды Валерия Карпина десять очков. Она делит лидерство в группе H с Хорватией.