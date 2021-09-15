Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал самым подорожавшим футболистом с начала нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Transfermarkt.de.

18-летний игрок, стоимость которого в конце мая этого года оценивалась в 4 миллиона евро, теперь стоит 9 миллионов. По 3,5 миллиона к своей стоимости прибавили одноклубник Захаряна форвард Константин Тюкавин и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Сейчас эти игроки стоят 6,5 и 7,5 миллиона евро соответственно.

Самым дорогим футболистом чемпионата России на данный момент назван нападающий «Зенита» Сердар Азмун (25 миллионов евро). На втором месте расположился его одноклубник Малком (22 миллиона). Места с третьего по пятое делят полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также зенитовцы Вильмар Барриос и Вендел. Стоимость этих игроков оценивается в 18 миллионов.

14 сентября стало известно об интересе к Захаряну «Барселоны». Позже сообщалось, что хавбек не заинтересован в переходе в каталонский клуб, так как считает это прыжком через несколько ступеней.