Глушаков оценил шансы на отказ от выступления за сборную России

Хавбек «Химок» Денис Глушаков заявил, что никогда не откажется от вызова в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что никогда не откажется от вызова в сборную России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это сборная, каждый футболист мечтает играть за нее. Я много раз говорил, что хочу вернуться», — сказал игрок. Хавбек также добавил, что не будет оценивать решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы не принимать вызов в национальную команду.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин 27 сентября вызвал Глушакова для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022. У футболиста будет шанс сыграть со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Полузащатник не выступал за сборную с марта 2018 года.

21 сентября Дзюба отказался от вызова в сборную России. Решение футболист объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.