Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков готов бесплатно играть за московский «Спартак». Об этом стало известно после заявления бывшего игрока красно-белых Никиты Баженова в эфире «Матч ТВ», сообщает РИА Новости.

По словам футболиста, хавбек подмосковной команды позвонил ему после дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Баженов отметил, что Глушаков может помочь московскому клубу. Он призвал красно-белых вернуть игрока.

«Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в понедельник, 20 сентября. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

В нынешнем сезоне Глушаков провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил шесть мячей. 20 сентября 34-летний хавбек был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи сборной России в квалификации чемпионата мира-2022. Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.