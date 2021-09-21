Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби

Акинфеев заявил, что победа над «Спартаком» в дерби сейчас она особенно важна для ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на победу над «Спартаком» в московском дерби в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер высказался в своем Instagram.

Он отметил, что успех в игре с принципиальным соперником всегда важен, но сейчас он был особенно нужен команде. Футболист поздравил с победой всех армейцев.

Акинфеев также обратился к форварду ЦСКА Антону Заболотному, который забил победный мяч. Вратарь похвалил нападающего, но попросил его больше не удаляться после голов.

Встреча со «Спартаком» прошла в понедельник, 20 сентября. ЦСКА одержал победу со счетом 1:0, Акинфеев отыграл весь матч. Заболотный отметился голом на 81-й минуте, а в добавленное время был удален за два предупреждения.