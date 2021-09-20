ЦСКА обыграл «Спартак» в РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч на 81-й минуте матча забил форвард Антон Заболотный, который нанес точный удар из пределов штрафной площадки. На 75-й минуте встречи мяч побывал в воротах ЦСКА, но судейская бригада зафиксировала офсайд у нападающего красно-белых Квинси Промеса.

ЦСКА после победы наl «Спартаком» набрал 13 очков и переместился на седьмое место в таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых 10 очков, располагаются на девятой строчке.

Следующий матч армейцы в РПЛ проведут 27 сентября против «Нижнего Новгорода» на выезде. «Спартак» 25 сентября сыграет с «Уфой» дома.

