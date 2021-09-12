ЦСКА остался без победы в матче с аутсайдером РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом», поведя в счете на пятой минуте

Московский ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу защитника Игоря Дивеева. На 18-й минуте нападающий Евгений Марков сравнял, а на 66-й минуте защитник Иван Новосельцев вывел «Арсенал» вперед. На 74-й минуте форвард армейцев Федор Чалов вновь сделал счет равным.

После семи туров ЦСКА занимает шестое место, набрав 10 очков. «Арсенал» является аутсайдером РПЛ, располагаясь на предпоследнем, 15-м, месте и имея в активе пять очков.

В следующем туре ЦСКА примет московский «Спартак» 20 сентября. «Арсенал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом» 19 сентября.