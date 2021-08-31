Футболист ЦСКА перешел в клуб АПЛ

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом», выступающим в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте армейцев.

Хавбек подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт. По информации Sports.ru, Вест Хэм заплатил за Влашича 30 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро в год.

В июле сообщалось, что интерес к Влашичу проявляет «Милан». Итальянский клуб предлагал за хавбека 25 миллионов евро, в то время как ЦСКА настаивал на сумме в 30 миллионов евро. Несмотря на просьбу футболиста отпустить его в «Милан», армейцы отклонили предложение.