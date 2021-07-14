Футболист ЦСКА перейдет в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич будет выступать в «Милане» на правах аренды

«Милан» и московский ЦСКА договорились о переходе в итальянский клуб хорватского полузащитника армейцев Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

Влашич в ближайшее время прибудет в Милан. ЦСКА согласился отдать в аренду 23-летнего хорвата с правом последующего выкупа. Полноценный трансфер в таком случае обойдется «россонери» в 25 миллионов евро.

Таким образом, ЦСКА принял предложение «Милана», о котором стало известно 13 июля. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Влашич выступает за армейский клуб с 2018 года. Сначала хавбек перешел в ЦСКА из английского «Эвертона» на правах аренды, а летом 2019-го красно-синие выкупили его трансфер за 15,7 миллиона евро. Полузащитник стал самым дорогим приобретением в истории «армейцев».