«Милан» оценил футболиста ЦСКА в 25 миллионов евро

Итальянский «Милан» нацелился на приобретение хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает calciostyle.it.

Миланцы сделали армейцам первое предложение. Они готовы взять Влашича в аренду с правом последующего выкупа. Итальянцы оценили хавбека в 25 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма за футболиста была озвучена ЦСКА как стартовая.

Игрока обязуются выкупить в случае выхода «Милана» в Лигу чемпионов. С Николой готовы подписать 5-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, включая бонусы.

В составе сборной Хорватии 23-летний Влашич принял участие в четырех матчах чемпионата Европы-2020 и отметился одним голом.

В сентябре 2020 года сообщалось об интересе к Влашичу со стороны каталонской «Барселоны». Переход хорвата не состоялся, в прессе называлась сумма отступных в контракте игрока с ЦСКА — 35 миллионов евро.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала футболист перешел в московскую команду из «Эвертона» на правах аренды, а летом 2019-го армейцы выкупили его за 15,7 миллиона евро. Хавбек стал самым дорогим приобретением в истории ЦСКА.