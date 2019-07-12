Хорват из ЦСКА описал Россию одним словом

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич описал Россию одним словом. Интервью с футболистом опубликовал «Спорт-Экспресс».

«Россия в одном слове — мощь», — заявил Влашич. Лучшим же местом на земле игрок назвал хорватский город Сплит. Также он объяснил, что решил остаться в ЦСКА (армейцы выкупили его контракт у «Эвертона» в июне — прим. «Ленты.ру»), потому что чувствовал, «что еще не все отдал этой команде».

Влашич оценивается порталом transfermarkt.com в 20 миллионов евро и является вторым в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата России. Первое место занимает его одноклубник Марио Фернандес (30 миллионов).

Хорват пришел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из «Эвертона». В прошлом сезоне он провел 31 матч за команду, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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