ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в дерби

ЦСКА обыграл Спартак со счетом 2:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на «Открытие-Арене» — домашнем стадионе «Спартака». В первом тайме команды голов друг другу не забили. Счет сразу после перерыва открыл исландский полузащитник гостей Арнор Сигурдссон. Он же на 55-й минуте оформил дубль.

23 сентября 2018-го в матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Счет во встрече открыл бразильский хавбек красно-белых Фернандо. Гол полузащитника Николы Влашича позволил армейцам избежать поражения.

После 22 туров чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на четыре очка и занимает третью строчку турнирной таблицы. Красно-белые с 36 очками — на пятом месте.

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