ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 30-й минуте спартаковцы вышли вперед, точный удар со штрафного удался полузащитнику Фернандо. ЦСКА отыгрался на 63-й минуте, отличился хавбек Никола Влашич.

После восьми туров «Спартак» с 15 очками занимает третью строчку в таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками располагается на пятом месте.

Ранее 23 сентября санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых и стала самой результативной в нынешнем сезоне чемпионата России.

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