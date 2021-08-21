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ЦСКА обыграл «Ахмат» и поднялся на пятое место в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл грознеский «Ахмат» в матче пятого тура РПЛ
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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 71-й минуте нападающий Владислав Яковлев вывел армейцев вперед. На 75-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Чидера Эджуке.

После пяти туров ЦСКА поднялся на пятое место, имея в активе девять очков. «Ахмат» занимает десятое место с шестью очками.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», а «Ахмат» примет тульский «Арсенал». Обе встречи пройдут 26 августа.

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