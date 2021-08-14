ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в четвертом туре РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. На восьмой минуте гол полузащитника Яки Бийола вывел армейцев вперед. На 35-й минуте преимущество увеличил нападающий Федор Чалов. На 53-й минуте отставание сократил хавбек ростовчан Данил Глебов. На 89-й минуте еще один гол забил полузащитник армейцев Константин Марадишвили.

После четырех туров РПЛ ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Ростов» занимает 14-е место с одним очком.

В следующем туре армейцы дома 21 августа сыграют с грозненским «Ахматом», а «Ростов» — на выезде с «Нижним Новгородом» 22 августа.