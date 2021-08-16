Легионер ЦСКА провел на поле 12 минут и решил покинуть Россию

Испанская «Сельта» заинтересовалась бразильским защитником московского ЦСКА Бруно Фуксом. Об этом сообщает Twitter-аккаунт NoticiasCelta со ссылкой на журналиста Виктора Лопеса.

Испанский клуб рассматривает вариант аренды бразильца. Сам 22-летний игрок обороны склоняется к тому, чтобы покинуть Россию. Отмечается, что Фукс уже поговорил с главным тренером «Сельты» аргентинцем Эдуардо Кудетом и принял решение о переезде в Испанию.

Фукс представляет ЦСКА с лета 2020 года. При этом игрок почти не играл за клуб: на его счету лишь 12 минут в матчах Российской Премьер-лиги. Фукс не выходил на поле с августа 2020-го.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Фукса в четыре миллиона евро. Его контракт с армейцами истекает в июне 2025 года.

До перехода в ЦСКА Фукс выступал за «Интернасьональ». Он является воспитанником бразильского клуба.