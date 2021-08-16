Назван претендент на Дзюбу

«Зенит» может отдать нападающего Артема Дзюбу в аренду в казанский «Рубин»

«Зенит» может отдать российского нападающего Артема Дзюбу в аренду. Об этом сообщает Metaratings.

32-летний форвард не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Дзюба появился на поле в концовке встречи. Как отметил после матча главный тренер команды Сергей Семак, пребывание нападающего в запасе обусловлено его физическим состоянием.

Однако, по информации Metaratings, у специалиста и форварда возник конфликт. Семака якобы не устраивает поведение Дзюбы в коллективе. Руководство рассматривает возможность ухода футболиста в аренду. Среди претендентов на игрока — казанский «Рубин».

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Форвард выступает за клуб с 2015-го. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. В 2018 году Дзюба выступал на правах аренды в тульском «Арсенале».

В бытность игроком московского «Спартака» Дзюба также неоднократно уходил в аренду. Он защищал цвета «Томи» и «Ростова».