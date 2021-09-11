«Спартак» на своем поле обыграл аутсайдера РПЛ

«Спартак» на своем поле со счетом 3:1 победил «Химки» в седьмом туре РПЛ

«Спартак» на своем поле одержал победу над «Химками» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. Голами в составе победителей отметились Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе. У гостей забитый мяч на счету Дениса Глушакова.

Победа позволила «Спартаку» набрать десять очков и выйти на шестое место в чемпионате. «Химки» имеют в активе шесть очков и занимают 12-ю позицию.

«Спартак» в следующем туре 20 сентября на выезде сыграет в московском дерби с ЦСКА. «Химки» двумя днями раньше дома встретятся с «Уфой».