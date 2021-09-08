Стало известно об отсутствии у клуба РПЛ денег на дорогу на матч

Mash: у футбольного клуба «Уфа» нет денег, чтобы полететь на матч в Сочи

У клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» возникли финансовые трудности. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По информации источника, у команды нет денег на дорогу на матч седьмого тура РПЛ против «Сочи». Отмечается, что «Уфа» не может позволить себе купить билеты на самолет до Сочи. В связи с этим клуб обратился к властям с просьбой оплатить дорогу — глава региона пообещал помочь.

После шести туров РПЛ «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. Матч против «Сочи» должен пройти 12 сентября и начаться в 16:30 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона РПЛ был расформирован клуб «Тамбов». Из-за долгов в феврале в команде осталось девять игроков. Затем «Тамбов» получил средства для продолжения выступления в турнирах от руководства РПЛ и сумел завершить сезон.