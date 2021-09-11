«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Франсуа Камано, забивший на 59-й и 79-й минутах.

Благодаря своей победе «Локомотив» на данный момент стал лидером РПЛ, набрав 15 очков. Однако свои матчи в седьмом туре еще не провели петербургский «Зенит» и столичное «Динамо», которые могут обойти «железнодорожников». Самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице с семью очками.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 20 сентября, а «Крылья Советов» примут «Ростов» 18 сентября.

