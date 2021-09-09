«Локомотив» попросил у РЖД три миллиарда рублей

Руководство столичного «Локомотива» рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны генерального спонсора клуба — РЖД. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» уже обратился к РЖД и попросил о выделении дополнительных трех миллиардов рублей. Данный вопрос поднимут на ближайшем заседании совета директоров государственной компании. РЖД — генеральный спонсор клуба.

«Железнодорожники» активно провели трансферную кампанию. Состав «Локомотива» пополнили восемь футболистов. Одним из новичков клуба стал игрок «Челси» Фаустин Анджорин.

После шести матчей чемпионата России нынешнего сезона «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице. Москвичам предстоит выступление в групповом этапе Лиги Европы. В одном квартете с «Локомотивом» выступают «Галатасарай», «Лацио» и «Марсель».

В 2020-м году вместе со спонсорскими выплатами доход «Локомотива» составил 9,5 миллиарда рублей. В 2018-м годовой бюджет клуба равнялся 5,5 миллиарда рублей.