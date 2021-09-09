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«Локомотив» попросил у РЖД три миллиарда рублей

Московский «Локомотив» просит у генерального спонсора РЖД дополнительного финансирования
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство столичного «Локомотива» рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны генерального спонсора клуба — РЖД. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» уже обратился к РЖД и попросил о выделении дополнительных трех миллиардов рублей. Данный вопрос поднимут на ближайшем заседании совета директоров государственной компании. РЖД — генеральный спонсор клуба.

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«Железнодорожники» активно провели трансферную кампанию. Состав «Локомотива» пополнили восемь футболистов. Одним из новичков клуба стал игрок «Челси» Фаустин Анджорин.

После шести матчей чемпионата России нынешнего сезона «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице. Москвичам предстоит выступление в групповом этапе Лиги Европы. В одном квартете с «Локомотивом» выступают «Галатасарай», «Лацио» и «Марсель».

В 2020-м году вместе со спонсорскими выплатами доход «Локомотива» составил 9,5 миллиарда рублей. В 2018-м годовой бюджет клуба равнялся 5,5 миллиарда рублей.

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