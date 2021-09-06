Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Ирландия
Завтра
21:45 (Мск)
Сербия
ЧМ-2022 - Европа • Группа A. 6-й тур
Франция
Завтра
21:45 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2022 - Европа • Группа D. 6-й тур
Дания
Завтра
21:45 (Мск)
Израиль
ЧМ-2022 - Европа • Группа F. 6-й тур
Нидерланды
Завтра
21:45 (Мск)
Турция
ЧМ-2022 - Европа • Группа G. 6-й тур
Россия
Завтра
21:45 (Мск)
Мальта
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 6-й тур
Хорватия
Завтра
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 6-й тур
Последние новости
Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
На Украине снесли монумент дружбы Москвы и Киева
Асмус рассказала о критических проблемах со здоровьем и скандале из-за съемок
Наличие спутниковой связи в iPhone 13 опровергли
Бородина снялась в латексном платье с глубоким декольте после развода
Акции российской компании подорожали после переворота в Гвинее
Жители Москвы смогут оформить компенсацию платы за детский сад онлайн 
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
Новости партнеров
Прослушать новость

Футболист «Локомотива» застрял на родине из-за госпереворота

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано остался в Гвинее из-за госпереворота
Перейти в «Мою Ленту»
Франсуа Камано
Франсуа Камано
Фото: @francois_kamano

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не может покинуть Гвинею на фоне госпереворота в стране. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

25-летний гвинейский форвард прибыл на родину в расположение сборной. 6 сентября планировался матч отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными командами Гвинеи и Марокко. Однако встреча была перенесена из-за напряженной политической обстановки в Гвинее.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

На данный момент президент Гвинеи находится в заложниках у вооруженной группы. Действие конституции страны приостановлено, въезд и выезд в страну временно невозможен. «Локомотив» уже связался с Камано: форвард находится в частном доме. Российский клуб намерен добиться выезда нападающего из Гвинеи и его возвращения в Москву.

Камано выступает в России с августа 2020-го. До этого нападающий играл за французские клубы — «Бастия» и «Бордо». За сборную Гвинеи он выступает с 2013 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военные мятежники в Гвинее пообещали обеспечить безопасность граждан
«Локомотив» договорился о переходе футболиста «Челси»
Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
09:46 3 сентября

Журова объяснила слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов

06:15 3 сентября

Девушка-боец MMA вывела соперницу из себя с помощью дилдо и проиграла

22:21 2 сентября

Тревожное видео рестлерши оказалось предсмертным

Спорт10:3618 июля

«Можете бежать, но вам не спрятаться»

Преемник Нурмагомедова снова победил. Теперь он ждет боя с бывшим чемпионом UFC
20:59 2 сентября

Брат Нурмагомедова выступит на одном турнире с Федором Емельяненко

20:13 2 сентября

Российские волейболисты проиграли в стартовом матче чемпионата Европы

19:05 2 сентября

Дастин Порье подерется за титул чемпиона UFC

Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
18:35 2 сентября

Фетисов оспорил слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов

17:46 2 сентября

Сборная России отозвала футболиста перед матчами отбора ЧМ-2022

17:41 2 сентября

Нурмагомедов заранее знал о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Россия
Лидер группы Rammstein спел по-русски в центре Москвы и попал на видео
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Стало известно о состоянии раненных во время бунта в хабаровской колонии
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Российский терапевт рассказала о требующем обращения в больницу симптоме
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Новый суперкомпьютер от Сбера появится в ноябре
Superjet 100 собрались использовать для рекламы Aurus
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Назван срок выплат российским военным
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ивлеева раскрыла подробности нового шоу
Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
На картах Google обнаружили гигантскую просьбу о помощи в пустыне
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Парень обнаружил старое послание и позвал девушку на свидание спустя годы
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Представлен первый электрокар от подразделения Mercedes-AMG
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Porsche 911 экс-чемпиона Формулы-1 пустили с молотка по рекордной цене
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Кросс-универсал Subaru Outback обзавелся новым турбомотором
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос на 20 процентов
В Крыму вырастят редкие абрикосы из Красной книги России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В красноярском зоопарке у выдр родились два детеныша
Все материалы