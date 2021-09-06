Футболист «Локомотива» застрял на родине из-за госпереворота

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не может покинуть Гвинею на фоне госпереворота в стране. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

25-летний гвинейский форвард прибыл на родину в расположение сборной. 6 сентября планировался матч отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными командами Гвинеи и Марокко. Однако встреча была перенесена из-за напряженной политической обстановки в Гвинее.

На данный момент президент Гвинеи находится в заложниках у вооруженной группы. Действие конституции страны приостановлено, въезд и выезд в страну временно невозможен. «Локомотив» уже связался с Камано: форвард находится в частном доме. Российский клуб намерен добиться выезда нападающего из Гвинеи и его возвращения в Москву.

Камано выступает в России с августа 2020-го. До этого нападающий играл за французские клубы — «Бастия» и «Бордо». За сборную Гвинеи он выступает с 2013 года.