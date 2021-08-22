Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

«Локомотив» со счетом 2:1 обыграл «Краснодар» в матче РПЛ, Федор Смолов оформил дубль

«Локомотив» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. В составе победителей дублем отметился Федор Смолов. У краснодарцев гол на счету Джона Кордобы.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 11 очков и выйти на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» имеет в активе шесть очков и находится на девятой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 27 августа на выезде сыграет с «Динамо». «Краснодар» в тот же день на своем поле примет «Рубин».