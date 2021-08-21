«Зенит» потерял лидерство в РПЛ

«Динамо» стало лидером РПЛ после ничьи «Зенита» с «Уфой» в пятом туре РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой», а екатеринбургский «Урал» дома проиграл московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча между «Зенитом» и «Уфой» завершилась со счетом 1:0. На десятой минуте сине-бело-голубые вышли вперед благодаря голу нападающего Малколма. На 73-й минуте счет сравнял форвард Гамид Агаларов. Параллельно «Динамо» выиграло со счетом 1:0.

После пяти туров «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе, а «Динамо» стало лидером чемпионата страны, набрав 12 очков. «Уфа» занимает 11-е место с четырьмя очками, а «Урал» замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре сине-белые-голубые примут московский ЦСКА, а «Уфа» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 26 августа. 27 августа «Динамо» дома сыграет с «Локомотивом», а «Урал» — с «Ростовом».