«Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом

«Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Клаудиньо. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с нападающим рассчитано на пять лет. Предыдущим клубом в карьере 24-летнего футболиста был «Ред Булл Брагантино», в составе которого он провел 126 матчей и забил 32 гола. Выступая за сборную Бразилии U-23, Клаудиньо стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

О готовящемся трансфере сообщалось 7 августа. В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии Кладуиньо забил 18 голов и занял первое место в споре бомбардиров. В «Зените» уже выступает партнер игрока по олимпийской сборной — Малком.

Клаудиньо — воспитанник академии «Сантоса». В большом футболе он дебютировал в 2015 году. Первым клубом в профессиональной карьере бразильца стал «Коринтианс».