«Зенит» нацелился на чемпиона мира

«Зенит» нацелился на приобретение полузащитника «Пари Сен-Жермен» и чемпиона мира в составе сборной Германии Юлиана Дракслера. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Отмечается, что клуб ищет варианты усиления позиции центрального хавбека. «Зенит» отказался от приобретения игрока ЦСКА Николы Влашича и переключился на кандидатуру немца. Клуб ведет активные переговоры по трансферу. Также за игроком наблюдает другой представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Краснодар».

14 сентября стало известно, что «Зенит» пытался приобрести Влашича у ЦСКА. Отмечалось, что санкт-петербургский клуб был готов потратить на трансфер 35 миллионов евро.

Дракслер — чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Германии. На клубном уровне наибольших успехов он добился в ПСЖ, завоевав десять трофеев. Он трижды становился чемпионом Франции, по два раза выигрывал Кубок лиги и Кубок страны, а также трижды завоевал Суперкубок Франции.