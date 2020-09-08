Итальянский клуб запросил у «Спартака» информацию по Кокорину

Итальянский футбольный клуб «Рома» запросил у московского «Спартака» информацию по нападающему Александру Кокорину. Об этом в своем Twitter написал журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист в ближайшее время может покинуть московскую команду, так как римляне проявляют к нему серьезный интерес. Детали возможного трансфера не раскрываются.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Сочи», а права на него принадлежали петербургскому «Зениту».

Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. 8 сентября Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе и может дебютировать за «Спартак» в дерби против ЦСКА 13 сентября.