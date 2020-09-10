Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин согласился урезать доходы ради отъезда из России. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, ради перехода в итальянскую «Рому» футболист готов на снижение зарплаты. Стоимость возможного трансфера оценивается в шесть миллионов евро. На данный момент зарплата Кокорина в «Спартаке» составляет три миллиона евро в год.

О том, что «Рома» запросила у «Спартака» информацию по Кокорину, стало известно 8 сентября. При этом владелец московской команды Леонид Федун заявил, что такой трансфер невозможен.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе и может дебютировать за «Спартак» в дерби против ЦСКА 13 сентября.