Владелец «Спартака» отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Рому»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слухи о переходе нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Рому». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Федун оценил шансы футболиста стать игроком итальянского клуба фразой: «Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла».

О том, что «Рома» запросила у «Спартака» информацию по Кокорину, стало известно 8 сентября. Детали возможного трансфера не раскрывались.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Сочи», а права на него принадлежали петербургскому «Зениту».

Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе и может дебютировать за «Спартак» в дерби против ЦСКА 13 сентября.