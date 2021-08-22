Карпин оценил игру сделавшего дубль в матче РПЛ Смолова одним словом

Карпин об игре Федора Смолова в матче РПЛ с «Краснодаром»: нормально

Главный тренер сборной России Валерин Карпин дал оценку игре форварда «Локомотива» Федора Смолова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Действия нападающего в матче специалист охарактеризовал одним словом: «Нормально». Ранее Карпин вызвал Смолова на сентябрьский сбор национальной команды.

В игре против «Краснодара» Смолов стал автором дубля. Оба раза ему ассистировал другой футболист сборной России — Рифат Жемалетдинов. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. 1 сентября команда сыграет с Хорватией, через три дня встретится с Кипром, а 7 сентября проведет игру против Мальты.