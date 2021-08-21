Новичок РПЛ одержал первую победу в сезоне

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 33-й минуте забил нападающий самарцев Иван Сергеев.

«Крылья Советов» являются новичком РПЛ, в прошлом сезоне они играли в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и выиграли турнир. Победа над сочинцами стала для команды первой в сезоне.

После пяти туров «Крылья Советов» поднялись на 13-е место, имея в активе четыре очка. «Сочи» занимает четвертое место с девятью очками.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Уфой», а «Сочи» — с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 26 августа.