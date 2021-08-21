«Спартак» потерял очки в матче с тульским «Арсеналом»

Московский «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:1. На 76-й минуте москвичи вышли вперед благодаря голу нападающего Эсекиэля Понсе. На 82-й минуте счет сравнял полузащитник Даниил Хлусевич, и «Спартак» упустил победу, потеряв два очка.

После пяти туров «Спартак» располагается на восьмом месте, имея в активе семь очков. «Арсенал» занимает 13-е место с четырьмя очками.

В следующем туре красно-белые примут «Сочи», а «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 26 августа.