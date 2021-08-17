Переход игрока сборной Сербии в «Спартак» сорвался из-за девушки футболиста

«Спартак» не смог подписать контракт с Ляичем из-за нежелания его девушки жить в Москве

Трансфер полузащитника «Бешикташа» и сборной Сербии Адема Ляича в московский «Спартак» сорвался. Об этом сообщает Fotospor.

Российский клуб уже согласовал с турецкой командой арендное соглашение с правом выкупа, но футболист в последний момент отказался совершать переход. Он мотивировал это тем, что его девушка не хочет жить в Москве.

Поведение Ляича возмутило президента «Бешикташа» Ахмета Нур Чеби. Он потребовал от главного тренера команды Сергена Ялчына исключить серба из состава. Специалист исполнил требование, теперь футболист тренируется в индивидуальном порядке. Стамбульский клуб планирует любыми способами избавиться от Ляича, так как его зарплата в 3,5 миллиона евро в год обременительна для бюджета.

Ляич перешел в «Бешикташ» в 2018 году. Он также выступал за итальянские «Рому», «Фиорентину», «Интер» и «Торино». В составе сборной Сербии хавбек провел 45 матчей, в которых забил девять мячей.