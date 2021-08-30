«Локомотив» договорился о переходе футболиста «Челси»

19-летний Фаустин Анджорин может перейти в клуб РПЛ на правах аренды

Московский «Локомотив» достиг договоренности с лондонским «Челси» относительно перехода Фаустина Анджорина. Об этом сообщает Goal.com.

19-летний хавбек перейдет в московский клуб на правах аренды. При этом сделка включает опцию выкупа трансфера за 23 миллиона евро.

Таким образом, «Локомотив» не сумел договориться о полноценном трансфере полузащитника. Ранее сообщалось, что стороны обсуждают переход Анджорина в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) за 21 миллион евро. При этом лондонцы хотели включить в сделку пункт об обратном выкупе прав на футболиста.

Трансферная стоимость Анджорина оценивается Transfermarkt в 2,3 миллиона евро. Всего в активе Анджорина пять матчей за первую команду «Челси».